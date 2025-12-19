Serafini: "Se da una parte il centravanti è Hojlund e dall’altra Nkunku, qualche equilibrio già si sposta…"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerlo completo), Luca Serafini ha commentato la sconfitta in Supercoppa del Milan contro il Napoli, soffermandosi in modo particolare su un fattore che alla fine ieri sera ha fatto la differenza, ovvero quello dei due attaccanti:

"Non è mai un solo dettaglio a decidere una partita: vi concorrono sempre vari fattori. Però se da una parte il centravanti è Hojlund e dall’altra Nkunku, qualche equilibrio già si sposta… Specie se uno è marcato da De Winter e l’altro da Rramhani (quando non recita). Anche la Supercoppa in ogni caso se ne va [...]".