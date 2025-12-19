Santi Gimenez dopo l'operazione: "È andato tutto bene! Saremo più forti che mai"

Santiago Gimenez torna a parlare e lo fa il giorno dopo il suo intervento alla caviglia e affidando i suoi pensieri al proprio profilo Instagram. Così ha scritto il centravanti messicano, pubblicando alcune foto dall'ospedale olandese dove ha subito l'intervento: "È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi. Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto!!"

Poi Gimenez ha scelto un passo della Bibbia, di Giosuè (1,9), per chiudere il suo messaggio: "Guarda che ti comando di sforzarti e di essere coraggioso; non temere né svenire, perché il Signore tuo Dio sarà con te ovunque tu vada".

IL COMUNICATO DEL MILAN SULL'OPERAZIONE DI GIMENEZ

"Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".