M.Orlando: "Milan sta facendo più di quanto meritato ma possono puntare al campionato"

Massimo Orlando, ex calciatore che oggi è impegnato come opinionista, come di consueto è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il tema principale era la partita di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso contro il Napoli 2-0, venendo eliminato dalla competizione in semifinale. Questo il commento di Orlando sull'andamento generale della partita.

La sconfitta può avere delle ripercussioni sul campionato?

"Sul campionato non credo, ma penso che finora il Milan stia facendo più di quanto avrebbe meritato. Maignan ha portato in dote tanti punti e partite come quelle contro Inter e Roma potevano essere perse. Penso però che i rossoneri con la rosa che hanno possano puntare al campionato, nonostante il tema centravanti"