Spagna-Argentina in Qatar sarà la Finalissima 2026
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il Qatar ospiterà l'incontro tra la Spagna (vincitrice dell'ultimo Europeo) e l'Argentina (detentrice della Copa América). Sede della Finalissima sarà lo stadio di Lusail il 27 marzo 2026. Si affronteranno le due nazionali detentrici dei rispettivi titoli continentali. L'orario di inizio previsto é alle 21:00 locali.
Istituita nell'ambito di una stretta partnership tra Uefa e Conmebol, la Finalissima celebra l'eccellenza calcistica riunendo il meglio del calcio europeo e sudamericano. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto l'edizione inaugurale della Finalissima nel 2022, battendo 3-0 l'Italia allo stadio di Wembley a Londra. (ANSA).
