Adani: "Triste una semifinale di Supercoppa giocata lontano e senza sostenitori delle squadre"

Lele Adani, nel commentare sul profilo Instagram di Viva El Futbol la partita che il Milan ha perso contro il Napoli in Arabia Saudita, ha espresso un parere molto negativo sulla Supercoppa Italiana giocata a Riad, senza il calore dei tifosi delle squadre e in una cornice risicata di publico.

Le parole di Adani: "In occasione di Napoli-Milan abbiamo visto due squadre che hanno idee: una più avanti che meritatamente vince, dentro una cornice secondo me molto precaria perché lo stadio era mezzo vuoto e quando vanno ad allargare sul pubblico ti accorgi come sia triste vedere una semifinale di Supercoppa Italiana, giocata molto lontano, senza i sostenitori delle due squadre. Altra considerazione che secondo me è giusto fare è sulla regia: quando c'è una potenziale occasione da gol, a cosa serve la ripresa dall'alto? Non dà prospettiva, pathos o emozione. Già una Supercoppa Italiana si gioca in Arabia lontano da ogni contesto, se poi togli ai tifosi che guardano da casa l'emozione o la sofferenza di vivere il momento più atteso, che è il mismatch in area di rigore, almeno da quel punto di vista io credo che sia doveroso intervenire perché vuol dire essere totalmente disconnessi dall'emozione che ti dà il campo".