Ultima per Arizala in Colombia? La sua squadra perde la Coppa in una gara macchiata da scontri tra i tifosi

Juan David Arizala, terzino colombiano classe 2005, potrebbe essere il nuovo colpo in prospettiva del Milan. Già da alcune settimane si parla di come il club rossonero abbia bloccato il talento sudamericano che ben si è messo in mostra con la maglia della selezione U20 agli ultimi Mondiali. Prima di poterlo vedere a Milano c'era l'ostacolo finale di Coppa Colombia, gara a cui era previsto che partecipasse insieme alla sua squadra il Deportivo Independiente de Medellin.

La finale si è giocata su andata e ritorno, con la seconda partita che si è giocata ieri in casa contro l'Atletico Nacional dopo lo 0-0 dell'andata. La squadra di Arizala ha perso 1-0, vedendo sfumare i sogno della Coppa e assistendo anche allo spiacevole episodio di invasione finale dei tifosi delle due compagini che sono venuti alle mani: il bilancio, come riporta la Gazzetta dello Sport, parla di almeno 59 feriti. Questa potrebbe essere stata l'ultima partita per Arizala con la sua squadra, se dovesse essere confermato il trasferimento al Milan: per lui titolarità con una posizione quasi offensiva e in campo per tutta la durata della gara.