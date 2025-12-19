Pellegatti: "Gli investimenti dell'estate, 100 milioni almeno, non stanno dando alcun frutto"
Carlo Pellegatti sul suo profilo Instagram ha commentato la partita tra Napoli e Milan che ha visto i rossoneri uscire sconfitti per 2-0 ed eliminati dalla semifinale di Supercoppa Italiana.
Le parole di Carlo Pellegatti: "E allora il Milan è fuori anche dalla Supercoppa Italiana. Guardiamo al futuro preoccupati perché c’è una flessione da parte della squadra rossonera. Molto chiari i motivi: giocano sempre gli stessi. Fino a quando arriviamo ai 12-13 la squadra è di buon livello, purtroppo gli investimenti della scorsa estate, e parliamo di 100 milioni almeno, non stanno dando alcun frutto. E oltretutto sono spesso i peggiori in campo. Dobbiamo guardare avanti, la società ha detto chiaramente che non c’è un euro, arrivo Fullkrug in prestito, e speriamo che sia in condizione. Ma soprattutto la novità di oggi è che Allegri parla tutti i giorni con Thiago Silva e sembra che ieri, dopo la partita che ha visto De Winter fra i peggiori in campo, aumentino le chance che arrivi Thiago Silva. Da seguire questa trattativa nelle prossime ore. Questa possibilità sembrava un no, invece Allegri ha chiesto proprio Thiago Silva".
