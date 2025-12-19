Guardiola sul futuro: "Non ci sono discussioni. Fine dell'argomento"

vedi letture

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il West Ham di Premier League. Tema centrale delle domande dei giornalisti è stato il futuro del tecnico catalano, che potrebbe essere lontano dai Citizens.

La prima risposta di Guardiola: "Negli ultimi tre o quattro anni, in certi periodi, mi è stata posta questa domanda (se lascerà il Man City, ndr). Prima o poi, non lo so, a 75 o 76 anni, lascerò il Manchester City. Capisco questa domanda quando ho la fine del contratto, ma mi restano 18 mesi. Sono così felice, felice ed emozionato per lo sviluppo della squadra e per essere lì. Ma questa domanda si pone in ogni singola stagione, in certi momenti. Sto bene. lo e il club siamo incredibilmente uniti per quanto riguarda le decisioni che dobbiamo prendere e quello che succederà, succederà".

La risposta alla seconda domanda: "Non ci sono discussioni. Fine dell'argomento. Avevo detto che nella mia seconda o terza stagione qui non sarei rimasto per sempre. Ma non ci sono discussioni. Certo che il club deve essere preparato a tutto, per i giocatori, per i CEO. Tranne i proprietari, a meno che non decidano di vendere il club, cosa che non credo accadrà, gli altri devono essere preparati"