Allegri-Oriali, Bonanni: "Veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino?

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi opinionista, come di consueto è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per commentare la sfida tra Napoli e Milan che a Riad ha visto vincere la squadra di Antonio Conte per 2-0, guadagnandosi la possibilità di giocare la finalissima della Supercoppa Italiana. Di seguito il commento di Bonanni sulla partita e in particolare sulla lite Allegri-Oriali.

Su quanto accaduto tra Allegri e Oriali cosa ne pensi?

"È stato anche paragonato al caso Folorunsho, ma noi veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino? Dobbiamo diversificare quel caso a quello di Allegri. Di sicuro non è la prima volta il tecnico livornese si comporta in un certo modo, ma finora gli è stato sempre permesso un certo modo di fare. Se oggi dovesse arrivare una squalifica sarebbe un po' strano".