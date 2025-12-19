Si rivede Milik: Spalletti conferma la convocazione del polacco
(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Domani Milik sarà convocato, è come un bambino felice": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sul rientro a disposizione del polacco a 574 giorni dalla sua ultima apparizione in campo. "Ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto - continua l'allenatore sull'attaccante classe 1994 - e ha caratteristiche importanti, sa fare molto bene il suo ruolo". (ANSA).
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
