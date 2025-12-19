Si rivede Milik: Spalletti conferma la convocazione del polacco

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Domani Milik sarà convocato, è come un bambino felice": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sul rientro a disposizione del polacco a 574 giorni dalla sua ultima apparizione in campo. "Ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto - continua l'allenatore sull'attaccante classe 1994 - e ha caratteristiche importanti, sa fare molto bene il suo ruolo". (ANSA).

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 26

Bologna 25

Como 24

Lazio 22

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 20

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6