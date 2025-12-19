Il Milan subisce due gol a partita da tre gare consecutive

Per la terza partita consecutiva il Milan incassa due reti. Il Diavolo, che da quando è arrivato Massimiliano Allegri, ha ritrovato un grande equilibrio difensivo e ha fatto della solidità uno dei punti cardine di questo inizio stagione: eppure dalla gara contro il Torino, la formazione milanista ha subito due reti in ogni gara, anche nelle due successive contro Sassuolo e Napoli. A margine di questo va rimarcato il fatto che l'ultimo clean sheet risale alla vittoria in campionato contro la Lazio a San Siro per 1-0. Insomma c'è da lavorare in questo Natale per ritrovare la difesa.

LE PAROLE DI ALLEGRI POST NAPOLI-MILAN 2-0 SULLA DIFESA ROSSONERA

“Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.