De Siervo: "Si deve guardare all'estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali"

Luigi De Siervo è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Sport Mediaset prima di Bologna-Inter, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. L'amministratore delegato della Serie A ha parlato del futuro della competizione e anche della partita Milan-Como che si giocherà in Australia tra circa un mese e mezzo. Le sue parole sulla gara che si disputerà a Perth.

Ci dobbiamo aspettare qualche altra partita all'estero dopo Milan-Como?

"Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all'estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E' un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso. Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l'obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo"