La Lega Calcio Serie A scende in campo a sostegno di Medici con l'Africa Cuamm

Lega Calcio Serie A scende in campo a sostegno di Medici con l’Africa Cuamm, promuovendo la campagna “Immagina di far nascere la speranza” in occasione della 16ª Giornata della Serie A Enilive. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxischermi il video dell’iniziativa e in televisione, poco prima del fischio di inizio di ogni partita, andrà in onda la grafica dedicata “#Cuamm - Sostieni la formazione in Africa su mediciconlafrica.org”.

In Repubblica Centrafricana la mortalità materna è allarmante: si registrano 882 decessi ogni 100.000 nati vivi. Il sistema sanitario soffre di gravi carenze per la quasi totale assenza di personale formato. Nel Distretto sanitario di Bossangoa, a 80 km dalla capitale Bangui, solo il 25% delle strutture è attrezzato per fornire assistenza al parto e il rapporto tra personale sanitario e popolazione è pari a 1 ogni 10.000 abitanti. E proprio qui Medici con l’Africa Cuamm è presente e ha accolto una grande sfida: costruire una scuola di formazione per ostetriche, vicino all’ospedale e in collaborazione con le autorità locali.

Dopo un anno di impegno e lavoro, grazie al sostegno e agli sforzi di molti, la scuola è pronta. La maggior parte degli edifici scolastici è stata costruita, ora l’impegno è quello di ultimare l`opera e assicurare ai giovani studenti la copertura dei costi di iscrizione e le borse di studio mensili, la fornitura di libri, manuali, computer e materiali per le esercitazioni. E ancora: i salari per gli insegnanti, gli arredi e le attrezzature didattiche indispensabili per le attività scolastiche e per favorire lo studio.

In queste settimane, la prima classe di ostetricia con 30 studenti e studentesse sta cominciando le lezioni. Sono giovani africani che hanno davanti a sé la speranza di un futuro come infermieri oppure ostetrici. Alcuni, dopo due anni di studio, lavoreranno nelle strutture di primo livello, altri accederanno al terzo anno per ottenere il diploma e operare in ospedale. Al termine del percorso, tutti si impegneranno a servire il proprio distretto per almeno cinque anni, contribuendo a rafforzare la sanità locale.

Grazie alla generosità e al coinvolgimento di tanti potremo davvero “Immaginare di far nascere la speranza”, anche a Bossangoa.

COME PUOI AIUTARE

- 15€ Libri e manuali per la scuola, materiali fondamentali per formare i professionisti di domani.

- 40€ Computer e strumenti per l’aula informatica, equipaggiamenti multimediali per agevolare la formazione degli studenti in aula.

- 90€ Materiali per le esercitazioni pratiche: poster anatomici, manichini e strumenti per simulare future situazioni di cura.

- 125€ Contributo ad 1 borsa di studio per permettere l’accesso allo studio a studenti e studentesse con meno possibilità.

Info su: www.mediciconlafrica.org