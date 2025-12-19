Gli infortuni costano 690 milioni di euro all'anno al calcio europeo

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nelle ultime cinque stagioni, sono stati 22.596 gli infortuni occorsi ai calciatori dei cinque principali campionati europei. Ai club sono costati circa 3.45 miliardi di euro: 690 milioni all'anno. Sono questi i dati che emergono nel rapporto "Men's european football injury index 2024/25", redatto dal gruppo assicurativo Howden. La Premier League è il campionato che ha speso di più, con un miliardo in cinque anni, in Serie A, invece, sono andati in fumo 495 milioni, con gli infortuni che sono aumentati del 24% lo scorso anno dopo un progressivo calo in quelli precedenti.

Nella stagione 2024/2025, la Serie A ha registrato 858 infortuni per un costo totale di 103,1 milioni, posizionandosi penultima per numero di infortuni e per impatto economico. Tra i club italiani è la Juventus ad aver avuto i costi maggiori (16,75 milioni), seguita da Milan (13,01) e Inter (10,93). Quanto agli altri campionati, la Bundesliga è stato il campionato con il maggior numero di infortuni (1.197), mentre la Premier League (957 infortuni) ha riportato il più alto impatto economico, con un costo complessivo pari a 285,7 milioni. Il minore impatto l'ha subito la Ligue 1 (483 infortuni, 58,4 milioni). (ANSA).