Allegri vs Oriali, De Paola: "Non credo che i problemi del calcio italiano siano questi"

Paolo De Paola, giornalista, come di consueto è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il tema principale era la partita di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso contro il Napoli 2-0, venendo eliminato dalla competizione in semifinale. Questo il commento di De Paola sull'episodio della lite Allegri-Oriali.

Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali?

"Io penso che il problema del calcio italiano non possano essere le parole che ha detto Allegri ad Oriali. Ho tante critiche da fare al tecnico livornese, ma questa mi sembra una questione speciosa. Allora dovremmo bacchettare tutti gli allenatori. Di certo non è il massimo, ma farne il simbolo di una battaglia mi pare sbagliato. Gravina dovrebbe pensare ad altro, dato che lui già doveva essersi già dimesso da tempo. Ribadisco, non credo che i problemi del calcio italiano siano questi"