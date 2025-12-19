RedBird a caccia di investimenti: il parere dell'avvocato Raimondo

Una delle notizie della giornata di oggi, i cui sviluppi saranno da seguire con attenzione nei prossimi giorni o settimane, riguarda l'indiscrezione del portale Pitch Book che ha riportato come RedBird Capital and Partners, fondo di private equity di Gerry Cardinale che è proprietario del Milan, sarebbe alla ricerca di un investimento da circa 600-700 milioni di dollari per poter ripianare il vendor loan con Elliott, sganciandosi così definitivamente dalla vecchia proprietà rossonera.

L'avvocato Felice Raimondo ha esposto la sua analisi sul proprio canale substack: "L’obiettivo dell’operazione? Sostituire integralmente Elliott Management dalla posizione creditizia, chiudendo definitivamente il capitolo del vendor loan che ha caratterizzato l’acquisizione rossonera da parte di Gerry Cardinale. Si tratta di un’operazione che rappresenta la nuova frontiera della finanza nel calcio europeo, dove il credito privato sta diventando sempre più protagonista nelle strutture proprietarie dei grandi club".

Continua Raimondo; "Il prestito holdco da $600-700 milioni è un’operazione distinta e successiva (rispetto al rifinanziamento del dicembre 2024, ndr), che attualmente sarebbe in fase di negoziazione. L’obiettivo è rifinanziare completamente il debito verso Elliott, permettendo al fondo hedge americano di uscire definitivamente dalla struttura del capitale rossonero. Questa seconda operazione segnerebbe il passaggio da un debito con il venditore a un debito con finanziatori terzi specializzati in private credit".