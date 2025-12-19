MN - Max Allegri verso la multa per la lite con Oriali

Hanno fatto parecchio rumore le parole grosse che ieri sono volate tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, ex bandiera dell'Inter e oggi stretto collaboratore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Nel corso della partita di Supercoppa Italiana tra il Milan e i partenopei, il tecnico rossonero è stato accusato di aver rivolto espressioni offensive nei confronti di Oriali, scatenando addirittura un comunicato ufficiale da parte della società campana questa mattina.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it e dal nostro inviato a Riad, è molto probabile che Massimiliano Allegri incappi una sanzione pecuniaria: in altre parole il tecnico livornese sarà multato per il suo comportamento che, va segnalato, non era stato ravvisato dagli arbitri in presa diretta. Una sanzione che, a rigor di logica, se confermata, dovrebbe fare scuola d'ora in avanti per qualsiasi tipo di espressione che si rivolgeranno due panchine.

di Pietro Mazzara