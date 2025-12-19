Solidarietà rossonera a San Giovanni Rotondo: l'iniziativa dei Milan Club Canosa e Manfredonia

Il Milan Club Canosa, in collaborazione con il Milan Club Manfredonia e l’Associazione Agape, ha promosso un’iniziativa solidale presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di San Giovanni Rotondo, con la consegna di giocattoli ai bambini ricoverati.

All’evento ha partecipato Cristian Brocchi, che ha aderito immediatamente all’iniziativa mettendosi senza esitazioni a disposizione della causa, portando la propria vicinanza e regalando sorrisi insieme a Babbo Natale.

Un sentito ringraziamento va al personale medico e infermieristico del reparto per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e umanità, e a tutti coloro che hanno contribuito attraverso la lotteria solidale, rendendo possibile l’iniziativa.

Un gesto che conferma ancora una volta l’anima solidale del mondo rossonero.