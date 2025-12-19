Bonanni: "Il Milan non è scarso ma a oggi sta overperformando"

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi opinionista, come di consueto è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per commentare la sfida tra Napoli e Milan che a Riad ha visto vincere la squadra di Antonio Conte per 2-0, guadagnandosi la possibilità di giocare la finalissima della Supercoppa Italiana. Di seguito il commento di Bonanni sulla partita.

"Sono d'accordo, ho sempre pensato che il Napoli avesse fatto un acquisto importante. leri comunque ho visto un bel Napoli, che ha vinto meritatamente. Mi aspetto una bella gara anche stasera e sono convinto che assisteremo ad una grande sfida tra Inter e Bologna. Per il Milan comunque penso che non si tratti di una squadra scarsa, ma ad oggi sta overperformando. I rossoneri erano stati costruiti per puntare ad arrivare in Champions e ho sempre pensato che non fossero pronti per vincere lo scudetto. La vera squadra da battere resta l'Inter"