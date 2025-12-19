Ravelli: "L'arrivo di Fullkrug non sembra sufficiente a colmare la differenza con le rivali"

La sconfitta del Milan contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, ha riportato in superficie un problema di questa formazione rossonera che, in realtà, non è mai stato troppo nascosto: la difficoltà di creare gioco senza avere una punta di ruolo. Ieri il confronto è stato ancora più evidente di fronte alla prestazione di Hojlund, che era stato uno degli obiettivi del Diavolo in estate. Ne ha parlato la collega Arianna Ravelli sulla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Il commento di Arianna Ravelli: "La differenza tra Nkunku (costato 37 milioni) e Hojlund, cercato dal Milan in estate, e poi preso dal Napoli (6 milioni per il prestito, 44 per onorare l’obbligo di riscatto) è stata lì da vedere. E l’arrivo dal mercato di Füllkrug non sembra (ma saremo felici di essere smentiti) sufficiente a colmare la differenza con la potenza di fuoco delle rivali più accreditate. Forse conviene di più sperare in un ritorno costante e ispirato di Leao, altro grande assente, nel ruolo di centravanti".