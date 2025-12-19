Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico Figc

Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico Figc
Oggi alle 18:40
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Mario Beretta è il nuovo presidente del settore tecnico della Figc. Su proposta del presidente federale, Gabriele Gravina, d'intesa con il n.1 dell'AIAC, il Consiglio Fig lo ha votato all'unanimità. (ANSA).