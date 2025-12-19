Tanti auguri a Fikayo Tomori che oggi compie 28 anni
Oggi è il compleanno di Fikayo Tomori che compie 28 anni. Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha fatto così gli auguri al difensore inglese: "Nuovo compleanno - è il quinto - con la maglia rossonera per Fikayo Tomori, punto di riferimento della difesa di Mister Allegri e colonna portante del gruppo. Sin dal suo arrivo nel gennaio 2021, Tomori si è sempre fatto apprezzare come giocatore affidabile e in grado di garantire prestazioni di livello, contribuendo alla vittoria di uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.
Oggi il difensore inglese compie 28 anni, e tutta la famiglia milanista si unisce nell'augurargli una fantastica giornata: tanti auguri Fik!".
