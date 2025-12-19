Tifosi della Fiorentina furiosi: sciopero contro club e squadra

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Sciopero del tifo nei primi 20 minuti della partita di domenica al Franchi contro l'Udinese. E' l'iniziativa dei club della Curva Fiesole per contestare la Fiorentina dopo l'ennesima figuraccia stagionale, ieri sera a Losanna nell'ultima gara della fase a girone unico della Conference League. I viola si sono qualificati per i playoff in programma a febbraio ma sono usciti sconfitti per 1-0 mostrando ancora tante lacune nel gioco e nel carattere.

I tifosi della Fiesole attraverso una nota ufficiale parlando di ''scempio che squadra e società stanno portando avanti e ciò ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola, vergognatevi tutti''. Pertanto ''la curva Fiesole nei primi 20' della gara di domenica resterà vuota'' e l'invito è stato lanciato anche agli altri settori dello stadio. (ANSA).