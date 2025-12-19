Milan-Como a Perth, il commento lapidario di Salvini: "È una fesseria"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Una fesseria". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" a Roma, risponde a chi chiede cosa ne pensi della decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24/a giornata di Serie A, a Perth il prossimo 8 febbraio. (ANSA).

LE PAROLE DI SIMONELLI

Così Ezio Simonelli su Milan-Como a Perth: "Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".