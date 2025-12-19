MN - Passerini: "De Winter non è un giocatore da Milan in questo momento, e l'errore non è tanto suo"

Dopo la sconfitta del Milan in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il collega Carlos Passerini de Il Corriere della Sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube (CLICCA QUI per vedere il video completo) in compagnia di Pietro Mazzara.

Il Milan, rosa corta e alcuni downgrade nelle seconde linee

"Il Milan ha sbagliato i conti. Non voglio drammatizzare, perché comunque è secondo e potrebbe giocarsela fino alla fine, ma l'estate scorsa ha sbagliato un po' i conti. L'obiettivo era quello di fare la rosa un po' più corta, investendo un po' di più ed ha funzionato...fino a un certo punto. Perché poi qual è il problema? Tu hai 12, 13 giocatori di alto livello, che possono arrivare fino in fondo, però come metti dentro la riserva il calo di livello è talmente forte che non batti neanche le neopromosse. Non fai soltanto fatica nelle grandi partite. Il Milan sono 3 partite che prende due gol, quindi vuol dire che il problema non è solo l'attacco, ma anche la difesa. Il problema è che De Winter non è un giocatore da Milan in questo momento. Mi spiace, però le cose vanno dette. De Winter poveraccio ha fatto una figura tremenda. L'errore non è tanto suo, ma di chi ha pensato che potesse essere la prima riserva di tutti e tre i centrali del Milan. Purtroppo lì hai sbagliato i conti. Per questo quando sento dire che sistemando l'attacco si risolvono i problemi mi vengono i brividi, perché il Milan deve risolvere la difesa, il centrocampo sulla destra, perché serve un'alternativa a Saelemaekers e poi l'attacco, dove hai completamente sbagliato la scelta di Nkunku".

Su Nkunku

"Gli do ancora un po' di tempo, come ho fatto con Gimenez, perché alcune attenuanti le ha. Però il mister continua. Lo vedo lontanissimo. Paradossalmente ho visto più vicino a vedere la luce il Gimenez prima dell'infortunio. Io sono sincero: Nkunku mi sembra sconnesso da questa squadra, mi sembra uno che non vuole prendersi neanche le responsabilità, un po' come se il problema non fosse il suo a un certo. Non lo so. Io onestamente, anche lì aspetto a dargli un giudizio definitivo, però se non si dà una mossa è un problema".