Caso Allegri-Oriali: secondo la Gazzetta sarà multa o squalifica per il tecnico del Milan

Si sta parlando parecchio nelle ultime ore di quello che è successo ieri tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali in occasione di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. Secondo gazzetta.it, il tecnico rossonero sarà sanzionato con una multa o con una squalifica da scontare in Serie A. Tutto dipenderà da quello che hanno scritto sul loro rapporto gli gli ispettori federali che erano presenti a bordocampo (nel referto arbitrale sembra non sia stato scritto praticamente nulla sull'episodio).

Scrive il sito della Rosea: "Già nella notte il procuratore Figc Giuseppe Chinè ha potuto leggere il rapporto dei suoi ispettori che hanno visto e refertato tutto, rendendo quindi inutile (anche perché inapplicabile come si è notato nel caso Folorunsho) la prova tv. Il rapporto parlerebbe di offese personali ripetute. Chinè a questo punto chiederà al Giudice Sportivo di sanzionare la condotta di Allegri. In che modo? Il codice prevede multa o nei casi più gravi squalifica (che sconterebbe in campionato), ma sembra che stavolta il tecnico del Milan possa cavarsela con la sola sanzione pecuniaria. Ovviamente dipende da quello che hanno riportato gli ispettori nel dettaglio e che potrebbe andare oltre quel che si è visto in tv".

