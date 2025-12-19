Milan-Como a Perth, Ravezzani: "Rischiare di compromettere una stagione dovrebbe avere motivazioni concrete che vanno oltre 6 milioni"

Nella serata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato che Milan-Como di Serie A si giocherà l'8 febbraio a Perth, in Australia. Notizia che è stata accolta con stupore negativo e preoccupazione da parte dell'ambiente rossonero, visto che una trasferta di questo calibro può avere ripercussioni importanti all'interno di un campionato.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così sul suo account X la situazione: "Nulla contro le novità, anzi. Ma stravolgere il campionato e rischiare di compromettere una stagione che potrebbe decidersi per un punto dovrebbe avere motivazioni concrete che vanno oltre 6 milioni. Se ce le spiegassero nel dettaglio sarebbe un bene".