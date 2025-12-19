Pistocchi critica Allegri: "Il Milan della scorsa stagione ha vinto una Supercoppa e fatto la finale di Coppa Italia. Quello di quest'anno..."
Intervenuto sui propri canali social, il collega Maurizio Pistocchi ha analizzato il momento della stagione del Milan, eliminato nell'arco di qualche settimana sia dalla Coppa Italia che dalla Supercoppa, lanciando anche una critica velata a Massimiliano Allegri scrivendo: "
"Il Milan della scorsa stagione, che era impegnato in tre competizioni, tra cambi di allenatore e problemi di vario genere, con allenatore Sergio Conceiçao ha vinto la Supercoppa Italiana contro l’Inter e fatto la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Quello di quest’anno, allenatore Allegri, con Modric & Rabiot, e senza le coppe, è già fuori dalla Coppa Italia e dalla finale di Supercoppa. Ma domani (oggi, ndr) sarà tutta colpa di Maignan. Scommettiamo?".
