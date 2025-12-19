ufficiale Luca Nolli ha firmato il suo primo contratto da professionista

Luca Nolli, difensore rossonero classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Lo annuncia il Milan con un comunicato pubblicato sul sto ufficiale: "AC Milan comunica che Luca Nolli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".