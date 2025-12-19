Atubolu: "Mi piacciono molto Neuer e Maignan. Futuro? Sicuramente giocherò la seconda parte della stagione nel Friburgo"

Con Mike Maignan che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il Milan si sta guardando intorno per cercare un nuovo portiere nel caso in cui il francese dovesse salutare al termine di questa stagione. Tra i profili seguiti dal Diavolo c'è anche Noah Atubolu, estremo difensore classe 2002 del Friburgo. Il tedesco ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport DE nella quale ha parlato così del suo futuro: "Il mio futuro? Sicuramente giocherò la seconda metà della stagione con la maglia del Friburgo".

Atubolu ha poi raccontato come sarebbe il portiere perfetto: " Per il gioco tra i pali sceglierei Donnarumma. Per la leadershis chiaramente Manuel Neuer e per i piedi Ederson. Trovo comunque difficile comporre il portiere perfetto, ma ci sono alcuni portieri che mi piacciono e che sto osservando, come Manu Neuer o Mike Maignan".

