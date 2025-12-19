Bologna, Italiano: "Immobile non può reggere certi ritmi"

Bologna, Italiano: "Immobile non può reggere certi ritmi"
Oggi alle 13:30News
di Federico Calabrese

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Inter. Questo il punto sui calciatori che stanno recuperando: "Ferguson sta alternando le sue prestazioni. Che dentro un tour de force è normale che ci possa essere un’altalena di prestazioni.

È un momento così, ha avuto dei piccoli fastidi al ginocchio. Immobile, dall’inizio, non è in grado di partire e non può reggere certi ritmi. A partita in corso, invece, può darci una grande mano. Dobbiamo cercare di alzare il suo livello di condizione. L’infortunio è stato brutto, una ripresa non facile e il timore di rifarsi male c’è stato. Ora lo vedo libero e tranquillo e vediamo di alzargli i minuti”.