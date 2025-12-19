Bologna, Italiano: "Immobile non può reggere certi ritmi"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Inter. Questo il punto sui calciatori che stanno recuperando: "Ferguson sta alternando le sue prestazioni. Che dentro un tour de force è normale che ci possa essere un’altalena di prestazioni.

È un momento così, ha avuto dei piccoli fastidi al ginocchio. Immobile, dall’inizio, non è in grado di partire e non può reggere certi ritmi. A partita in corso, invece, può darci una grande mano. Dobbiamo cercare di alzare il suo livello di condizione. L’infortunio è stato brutto, una ripresa non facile e il timore di rifarsi male c’è stato. Ora lo vedo libero e tranquillo e vediamo di alzargli i minuti”.