Ordine: "Una sola partita di campionato giocata a Perth per quattro soldi con arbitro asiatico: l’irregolarità è scritta"

Nella serata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato che Milan-Como di Serie A si giocherà l'8 febbraio a Perth, in Australia. Notizia che è stata accolta con stupore negativo e preoccupazione da parte dell'ambiente rossonero, visto che una trasferta di questo calibro può avere ripercussioni importanti all'interno di un campionato.

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, commenta così su X la situazione: "Una sola partita di campionato giocata a Perth per quattro soldi (6 milioni) con arbitro asiatico: l’irregolarità è scritta oltre al rischio di compromettere la stagione. Forse un arbitro asiatico risulterà più affidabile di Zufferli incapace di dominare la scena".