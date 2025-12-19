Ravezzani: "Il Milan per l'attacco cerca Fullkrug (gratis). Cosa potrebbe andare male"

Napoli-Milan è stata l'ennesima prestazione stagionale deludente di Nkunku: il francese, per ora a segno solo in Coppa Italia contro il Lecce, è parso nuovamente modesto sotto tutti i punti di vista. In estate è stato pagato 37 milioni più bonus e ad oggi il suo apporto è stato quasi nullo: in bel problema per il Milan che ora è alla ricerca di un nuovo attaccante. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ne parla così:

"Il Milan negli ultimi anni ha preso i seguenti centravanti: Ibra (gratis) Giroud (1 mln), Origi (gratis), Jovic (gratis) Abraham (prestito) Morata (14 mln e rivenduto) Gimenez (32mln ma ingaggio di soli 3 l’anno). Ora cerca Fullkrug (gratis). Cosa potrebbe andar male?".