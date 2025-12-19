Thiago Silva vuole tornare in Europa per meritarsi la chiamata di Ancelotti
Calcio giocato, con la sconfitta del Milan in Supercoppa italiana, ma anche un calciomercato che si avvicina. Tuttosport parla di Thiago Silva che ha lasciato il Fluminense e potrebbe diventare un'idea concreta per i rossoneri: "Thiago Silva dall'amico Ancelotti".
E ancora: "Il centrale brasiliano punta a vincere quell’unico trofeo che ancora manca nella sua straordinaria bacheca: il Mondiale, appunto. L’arrivo di Carlo Ancelotti al timone della formazione verdeoro può rappresentare il gancio ideale per il grande ritorno di Thiago nella Seleção".
E sull'opzione Milan, il quotidiano spiega: "Per ora, dalle parti di via Aldo Rossi appaiano molto tiepidi sulla questione. Italia o meno nel futuro di Thiago Silva c’è di nuovo il calcio europeo. Il trampolino di lancio ideale per riacciuffare una maglia della Seleção e volare al Mondiale 2026".
