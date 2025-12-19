Rabiot tranquillo dopo Napoli-Milan: "Non finisce il mondo"

vedi letture

Brutta sconfitta per il Milan, che perde 2-0 contro il Napoli e saluta anzitempo la Supercoppa italiana. Adrien Rabiot, nel post partita ai microfoni di Mediaset, si è detto rammaricato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riprende le sue parole ottimiste: "Non finisce il mondo".

Il francese ha spiegato: "Perdere in Supercoppa non fa finire il mondo, in campionato siamo messi bene bene. I ragazzi sono dispiaciuti, ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere".