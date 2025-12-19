De Paola: "Se Allegri dovesse soltanto presentarsi con un quarto posto alla fine di questa stagione...bah, non lo so!"

Durante la trasmissione Sportitaliamercato, Paolo De Paola si è soffermato sugli obiettivi del Milan in questa stagione, alla luce dell'assenza dalle competizioni europee:

"Io credo che alla fine di questa stagione se Allegri dovesse soltanto presentarsi con il quarto posto ad esempio, bah...non lo so. Perché è uscito da tutto, anche dalla Supercoppa, dalla Coppa Italia, non ha impegni europei. Il Milan è sempre il Milan. Più comodo di così è difficile, credo che il Milan abbia un impegno morale a fare un cambiamento".

E su Nkunku: "Gli manca sicuramente un attaccante. Contro il Napoli il francese è stato qualcosa di inguardabile".