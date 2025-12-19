MN - Allegri-Conte, il non caso della stretta di mano: la ricostruzione

la tensione tra le due panchine, con lo scontro verbale molto acceso tra Gabriele Oriali – team manager del Napoli – e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sul quale il club azzurro ha emesso un comunicato ufficiale mentre quello rossonero non ha intenzione di replicare, derubricando la questione a mere questioni di campo. Perché di tali si tratta, ma c’è stata anche un’altra situazione che sta tenendo banco ovvero la mancata stretta di mano, a fine partita, tra Allegri e Antonio Conte.

Allegri-Conte: la ricostruzione

Nonostante i battibecchi principalmente tra Allegri e Oriali, a fine partita Conte è rimasto in campo per salutare gli avversari tanto è vero che le telecamere di Mediaset hanno anche immortalato un colloquio molto sereno tra l’allenatore del Napoli e Marco Landucci, vice di Max Allegri che era già filato via negli spogliatoi. Nessun contatto o stretta di mano con Conte, ma ciò non è minimamente riconducibile alle tensioni tra le due panchine deflagrate dopo il fallo di Rabiot su Politano. Semplicemente, come da sua consuetudine, Massimiliano Allegri è andato direttamente negli spogliatoi. L’allenatore milanista, da sempre, preferisce lasciare il campo al termine delle partite e ritirarsi nella pancia dello stadio dove non manca mai di salutare gli avversari. E ieri sera il copione si è ripetuto.

Le posizioni di Napoli e Milan

Sui battibecchi tra Oriali e Allegri, i due club hanno scelto due linee differenti. Il Napoli ha emesso un comunicato che, di fatto, ha scoperchiato il caso e che può essere anche visto come una strategia per mettere pressione sul Milan in vista della seconda parte di stagione. I rossoneri, invece, hanno scelto di non replicare.