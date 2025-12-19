Allegri va oltre Napoli-Milan, ma c'è da sistemare qualche meccanismo difensivo

di Federico Calabrese

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli e viene eliminato dalla Supercoppa italiana. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole di Massimiliano Allegri. "Allegri va oltre", questo il titolo della rosea in riferimento all'analisi del tecnico rossonero nel post partita. 

Allegri aveva dichiarato ai microfoni di Mediaset: "Presi troppi gol, ora pensiamo al campionato". Due gol subiti in ognuna delle ultime tre partite, il tecnico ammette: "Il Napoli ha meritato. Il battibecco con Oriali? Cose di campo". Adesso i rossoneri devono pensare al campionato.