Nkunku è un attaccante e ancora non segna: altra prestazione da 4 in pagella

vedi letture

Oramai Christopher Nkunku è diventato un vero e proprio caso. Anche ieri contro il Napoli l'attaccante francese è stato completamente nullo, nonostante nel primo tempo abbia avuto l'occasione di poter sbloccare la partita e svoltare, perché no, un'intera stagione. Alla fine il risultato è stato sempre lo stesso, con i principali quotidiani sportivi che ne hanno per l'ennesima volta bocciato la prestazione.

La Gazzetta dello Sport, voto 4: "Un gol divorato in contropiede, sullo 0-0. Troppe pause, zero squilli e batte i piazzati senza far male. È un attaccante e ancora una volta non segna".

Il Corriere dello Sport, voto 4,5: "Comincia bene fornendo una buona sponda di testa in area azzurra. Non sfrutta a dovere la grande opportunità in contropiede tirando alto. Poi sparisce dal campo".

Tuttosport, voto 4,5: "Si divora la chance più grande del primo tempo, cestinando un contropiede ben condotto da Saelemaekers".