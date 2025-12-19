Rabiot accusa: "Male l'arbitro". Intanto Gimenez si è operato ieri

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli in Supercoppa e saluta già la competizione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sia sulle parole di Adrien Rabiot nel post partita ma anche su problemi extra campo: "Rabiot: 'Male l'arbitro'. Gimenez si è operato ieri".

Il riferimento è sia alle parole del centrocampista francese che, senza peli sulla lingua, ha ammesso che gli arbitri italiani non stanno passando un periodo facile. Si passa poi alla situazione di Santiago Gimenez, che ieri è stato operato ad Amsterdam alla caviglia destra.