Rabiot accusa: "Male l'arbitro". Intanto Gimenez si è operato ieri
Il Milan perde 2-0 contro il Napoli in Supercoppa e saluta già la competizione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sia sulle parole di Adrien Rabiot nel post partita ma anche su problemi extra campo: "Rabiot: 'Male l'arbitro'. Gimenez si è operato ieri".
Il riferimento è sia alle parole del centrocampista francese che, senza peli sulla lingua, ha ammesso che gli arbitri italiani non stanno passando un periodo facile. Si passa poi alla situazione di Santiago Gimenez, che ieri è stato operato ad Amsterdam alla caviglia destra.
Atubolu: "Mi piacciono molto Neuer e Maignan. Futuro? Sicuramente giocherò la seconda parte della stagione nel Friburgo"
La differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni di Luca Serafini
