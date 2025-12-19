La moviola del CorSport su Napoli-Milan: "Zufferli, ma che fai? Maignan rosso, e il VAR..."

Il Milan viene sconfitto 2-0 dal Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana e saluta già la competizione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la moviola e la prestazione del sig.Zufferli. Voto negativo del quotidiano, 4.5, che spiega: "Zufferli, che fai? Maignan rosso, e il Var..."

E prosegue: "La sindrome da (prossimo) internazionale colpisce ancora. Pesantemente insufficiente la partita di Zufferli (arbitro Fifa dal 1 gennaio 2026 al posto di Maresca), manca soprattutto il rosso a Maignan per fallo di reazione, diversi falli e cartellini gialli. Lo specchio del nostro livello arbitrale".