Napoli-Milan, record per i rossoneri: è la prima volta che accade in stagione. Ecco di cosa si tratta

Il Milan ha perso 2-0 contro il Napoli e ha salutato la Supercoppa italiana. Una curiosità su quella che è stata la formazione titolare dei rossoneri arriva dalla Gazzetta dello Sport, che ricorda come l'undici rossonero per la prima volta in stagione non ha visto un italiano in campo. Decisive le assenze, in questo caso, di Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi.

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la Semifinale di EA Sports Super Cup 2025. Il Napoli si qualifica per la finale.

NAPOLI-MILAN 2-0

Marcatori: 39’ Neres, 64’ Hojlund.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano (dal 77’ Noa Lang), Elmas (dal 77’ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (dal 81’ Gutierrez); Neres (dal 88’ Vergara), Hojlund (dal 81’ Lucca). A disp.: Contini, Ferrante, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (dal 69’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 69’ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (dal 75’ Modric), Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Bartesaghi, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 38’ Rabiot, 81’ Spinazzola, 83’ McTominay, 83’ Tomori, 86’ Athekame.

Recupero: 2’ 1T, 7’ 2T.