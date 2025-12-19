Milan-Como si giocherà a Perth: si va in Australia. E arbitrerà uno straniero

vedi letture

La notizia della serata, oltre la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Supercoppa italiana, per il Milan è stata l'ufficialità di Perth come sede della sfida contro il Como. Ne parla la Gazzetta dello Sport, titolando: "Milan, sì a Perth. Contro il Como in Australia. E arbitrerà uno straniero".

Il tutto è stato confermato ieri a Mediaset da Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, che ha spiegato come Pierluigi Collina lo abbia convinto riguardo la classe arbitrale straniera per la sfida di Serie A. La A è pronta e debuttare fuori dall'Italia.