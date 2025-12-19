Milan-Como si gioca a Perth. E le parole di Allegri a riguardo sono chiare

Milan-Como si giocherà a Perth: l’annuncio l’ha dato ieri sera Ezio Maria Simonelli, ai microfoni di Mediaset: Tuttosport ne riprende le dichiarazioni e titola: Alla fine Milan-Como si gioca a Perth! E Max sbotta"

Simonelli ieri aveva dichiarato: Si giocherà a Perth, come da programmi, con arbitri asiatici. Ritenevamo poco praticabili alcune condizioni poste dalla confederazione asiatica, soprattutto quella sugli arbitri stranieri, perché noi abbiamo grande fiducia nei nostri. Invece ne ho parlato con Pierluigi Collina che mi ha dato garanzie e ha già in mente uno o più arbitri di alto livello. Era la condizione più difficile da accettare e abbiamo superato questo scoglio con le rassicurazioni di Collina, di cui ho grandissima fiducia"

Allegri invece ha commentato così la notizia: "Spero che sia apripista di quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema..."