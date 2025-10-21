Modric al TG1: "Il mio sogno è vincere col Milan: ho grandi aspettative. In A il livello è alto"

vedi letture

Luka Modric, centrocampista fuoriclasse del Milan, sta superando le più rosee aspettative in questo inizio di stagione della sua nuova vita rossonera. Che il croato fosse un talento impressionante non lo si è scoperto certo sul prato di San Siro negli ultimi due mesi, ma in pochi forse credevano che il numero 14 milanista potesse essere così decisivo a 40 anni di età. L'ex Real Madrid questa sera è stato ospite in diretta presso lo studio del TG1, concedendo qualche battuta al conduttore del telegiornale. Le sue parole.

Sul perchè è venuto al Milan: "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento, sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative"

Qual è l'obiettivo? "Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più"

Sulla sua passione rossonera durante l'infanzia: "Il mio idolo. Boban e sono cresciuto con il suo mito. Ma anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf..."

Sul campionato di Serie A: "Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma..."

Sulla possibilità di giocare a San Siro: "Il Bernabeu per me è speciale, ci ho vissuto tredici anni ed emozioni indescrivibili. Ma San Siro è uno stadio pieno di storia: Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene, lui è uno dei più grandi"

Qual è il sogno di Luka Modric? "Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Forza Milan sempre"