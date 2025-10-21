Maturato e affidabile, futuro capitano: Gabbia è il vero leader della difesa milanista

vedi letture

Sì. Matteo Gabbia sta diventando molto più che un semplice giocatore. Un difensore affidabile, nonostante qualche errore (umano) come in occasione del gol di Gosens, dove a dir la verità sbaglia soprattutto Maignan, complice di un rinvio maldestro sul petto del difensore rossonero. Gabbia però è diventato un punto fermo. Silenzioso, sottovalutato, a volte screditato. La storia di come il calcio, e il campo siano le cose più importanti, oltre le parole e i commenti.

Preciso e affidabile

Questo è Matteo Gabbia. Un centrale che proprio nell'ultimo anno di Pioli al Milan non aveva trovato spazio e fiducia. Da lì la decisione di provare un'esperienza in prestito al Villareal, in Spagna. I tanti e clamorosi infortuni hanno poi fatto sì che il ritorno a Milanello sia stato più veloce del previsto. E mentre Stefano Pioli concludeva la sua avventura in rossonero nel 2024, Gabbia diventava un punto fermo del Milan, un ragazzo e giocatore di riferimento. Bravo a lottare con Kean nell'ultima gara vinta dai rossoneri in Serie A, ancor più attento a impedire a Leao di togliersi la maglia in occasione del gol del definitivo 2-1 (accadde la stessa cosa tra Calabria e Brahim Diaz, in Spezia-Milan 1-2 nella stagione 2021/2022).

Futuro capitano

E' vero. Oggi il capitano ufficiale del Milan è in Mike Maignan, insieme a Modric uno dei calciatori rossoneri più esperti in rosa. Il futuro però, anche prossimo è chiaro: la fascia va data a Matteo. Figlio del settore giovanile, con un passato tutto rossonero alle spalle sotto la guida di Massimiliano Allegri sta trovando finalmente la sua isola felice. Prestazioni precise, con pochissimi errori così come per Tomori e Pavlovic. In difesa però comanda Gabbia, a conclusione di un miglioramento tattico, fisico e comportamentale incredibile, suo e di tutta la squadra. Gabbia si è preso questo Milan, non solo in campo ma negli atteggiamenti e nello stile, da Milan, quello vero.