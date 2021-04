Giudice sportivo: un turno a Brozovic, Bastoni e Cristante

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sono in tutto quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Due sono dell'Inter Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, uno della Roma, Bryan Cristante e l'altro del Crotone Pedro De Almeida Lopes Pereira Miguel (Crotone): per comportamento scor-retto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Una ammenda di 2000 euro è stata inoltre decisa ai danni di Federico Bernardeschi della Juventus per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. (ANSA).