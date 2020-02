Giudice Sportivo: undicesimo giallo per Bennacer. Badelj espulso, salta la gara contro il Milan

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventiquattresima giornata di Serie A: undicesima sanzione per Ismael Bennacer per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, seconda sanzione, per lo stesso motivo, per Samu Castillejo. Seconda sanzione stagionale anche per Stefano Pioli, ammonito nel match contro il Torino. Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, è stato espulso nel match contro la Sampdoria in seguito alla doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e salterà quindi la partita contro il Milan di sabato.