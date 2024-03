Giuliani: "Brutte scene a fine partita tra Lazio e Milan. Mi dispiace perchè poi i bambini replicano tutto"

Intervenuto nell'edizione mattutina di Sky Morning, Fulvio Giuliani, giornalista e direttore de "La Ragione" Ha commentato così il movimentato finale di gara tra Lazio e Milan, sfida nella quale sono stati espulsi 3 giocatori biancocelesti.

Queste le sue interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Scene brutte per il pubblico quelle che abbiamo visto a fine partita, questi ragazzi sono dei professionisti ma non si sono comportati come tali. Quello che più mi dispiace è che poi i bambini prendono esempio da queste cose, che reputo delle sceneggiate incredibili. Bisognerebbe avere più rispetto per questo sport, per l'avversario e per il pubblico che ti guarda da casa".