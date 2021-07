Giuliani, che numeri: il nuovo portiere della squadra Femminile ha il record d'imbattibilità della scorsa stagione

Tra le nuove protagoniste rossonere della prossima stagione figura anche il portiere Laura Giuliani. La nuova numero 1 rossonera, in particolare, ha tenuto la porta inviolata in 12 incontri interi nella Serie A femminile 2020-21 con la maglia della Juventus, almeno 2 in più di ogni altro portiere.

